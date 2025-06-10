США про запит України на системи ППО Patriot: позиція Держдепу

Про це на брифінгу розповіла речниця американського Держдепу Теммі Брюс.

Державний департамент США не став коментувати запит України на придбання систем протиповітряної оборони Patriot, підкресливши, що рішення про продажі належать до компетенції Пентагону. Водночас у відомстві зазначили, що Вашингтон прагне надати Києву необхідні засоби для захисту від російських повітряних атак.

Цю інформацію під час брифінгу озвучила речниця Держдепу Теммі Брюс.

“Я не можу говорити про деталі рішень про закупівлю (ППО – ред.) або переговорів про те, що ми дозволимо придбати їх. Це, по суті, компетенція Міністерства оборони США. Що я знаю, так це те, що говорив президент Трамп і що говорив держсекретар Рубіо, що ми безумовно хочемо, щоб у них (йдеться про Україну – ред.) був захист від ракет.”

Брюс також запевнила, що Вашингтон робить все можливе для підтримки України.

“Наша мета – зробити так, щоб ця війна закінчилася, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому.”

Відповідаючи на запитання про перенаправлення 20 тисяч ракет, обіцяних Україні, на Близький Схід, речниця зазначила, що не має повноважень коментувати це питання.

“Якщо таке рішення було прийнято, воно не є чимось таким, що я збираюся коментувати тут.”

Після другого вступу Дональда Трампа на посаду президента США, військова допомога Україні ще не була надана, проте озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжує надходити. Крім того, Україна отримує розвідувальні дані.

Президент США все ще вагається щодо подальшої військової підтримки, адже, за словами посла США у НАТО Меттью Вітакера, він прагне “зупинити війну”, розпочату Росією проти України.

14 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова придбати у США 10 систем Patriot за 15 мільярдів доларів, а деякі європейські партнери можуть допомогти з фінансуванням.

22 травня він повідомив, що США ще не надали відповіді на пропозицію щодо продажу Україні ЗРК Patriot.

Глава держави неодноразово підкреслював, що звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, у грудні 2024 року в інтерв’ю Le Parisien він зазначав, що там “начебто ніхто не проти”, але “досі ми нічого не отримали”. Тоді ж він оцінював потребу України у Patriot у 10-12 одиниць.