Як повідомила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс на YouTube-каналі Держдепартаменту США

У Державному департаменті США прокоментували висловлювання колишнього президента Дональда Трампа, який заявив, що президент Росії Володимир Путін “грає з вогнем”. Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс 27 травня зазначила, що Трамп відчуває гнів через поточну ситуацію, що склалася між країнами.

Брюс підкреслила, що обидві сторони повинні почати дивитися одна на одну, щоб знайти шляхи для покращення ситуації. Вона акцентувала увагу на тому, що конфлікт не може бути вирішений лише військовими методами, і наголосила на важливості дипломатичного підходу.

Теммі Брюс також зазначила, що Трамп неодноразово акцентував на необхідності прямих переговорів між Росією та Україною. Водночас вона попередила, що якщо не буде досягнуто прогресу, позиція США може змінитися, і Америка не буде підтримувати припинення вогню або допомагати в його досягненні, хоча питання посередництва залишається відкритим.

У своїй заяві 27 травня Трамп на своїй платформі Truth Social зазначив, що без його дій Росія могла б зазнати значних проблем. Раніше держсекретар США Марко Рубіо також висловлював думку, що США можуть зупинити спроби завершити війну Росії проти України, якщо це виявиться неможливим.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова до будь-яких форм дипломатії для завершення війни, розв’язаної Росією, і звинуватив саме Росію у затягуванні конфлікту.