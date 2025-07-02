США спростували припинення оборонної допомоги Україні – офіційна позиція

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Державний департамент США відреагував на заяву Міністерства оборони України, в якій йшлося про відсутність офіційних повідомлень щодо припинення оборонної допомоги з боку США. Американські посадовці зазначили, що інформація про те, що “українці дізналися про паузу у військовій підтримці з новин – не зовсім вірна”.

Цю інформацію озвучила речниця Державного департаменту Теммі Брюс під час брифінгу 2 липня. Вона уточнила, що, можливо, “якісь українці дізналися про це із новин”, але “комунікаційні лінії” між США та Україною залишаються надійними.

Брюс не вказала, хто саме “мав донести новини”, але підкреслила, що така розмова “мала місце” через важливість відповідного проєкту для США. Вона також наголосила на тому, що США “найбільше підтримували Україну – емоційно, військово і фінансово, і на це є причини”.

“Водночас через те що у США є глобальний фронт того що має значення для Америки, тому ми просимо європейських партнерів та друзів допомогти. Через природу фронтів, з якими ми маємо справу, нам треба бути обачними у припущеннях щодо того, що зараз відбулося у контексті наших зобов’язань щодо України.” – Теммі Брюс

Раніше в Білому домі повідомили, що США призупинять частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-яка затримка або зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України з боку Вашингтона лише спонукатиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи до її завершення. Вони також зазначили, що Київ та Вашингтон на всіх рівнях консультуються щодо відновлення постачань озброєнь та шукають “взаємовигідні рішення”.

У свою чергу, Міністерство оборони України повідомило, що Київ не отримував офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США. Вони додали, що виходять із “фактичних даних” та перевіряють деталі.

Після того, як Дональд Трамп вдруге обійняв посаду президента США, Вашингтон ще не надавав Києву військової допомоги, але озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією його попередника Джо Байдена, продовжувало надходити після припинення постачань на початку березня.