Конфлікт між адміністрацією Трампа та Гарвардським університетом: перевірка власників віз

Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох високопоставлених чиновників відомства.

Державний департамент США розпочав перевірку всіх власників американських віз, які мають зв’язок із Гарвардським університетом. Це стосується не лише студентів, а й інших категорій осіб. За інформацією, отриманою від трьох високопоставлених чиновників, цей крок є частиною загострення конфлікту між адміністрацією президента Дональда Трампа та одним із найпрестижніших університетів світу.

Раніше адміністрація Трампа намагалася позбавити Гарвард можливості приймати іноземних студентів, але ця спроба була зупинена судом. Представники університету вважають, що скасування його сертифікації в Програмі для студентів та учасників обміну є “явною помстою” за відмову виконувати політичні вимоги уряду. Іноземні студенти складають близько 27% від загальної кількості студентів Гарварду, і нова перевірка може суттєво ускладнити їхнє навчання.

Державний департамент раніше зазначав, що безпекова перевірка при видачі віз триває від моменту подачі заяви до ухвалення рішення, а також протягом усього терміну дії візи.

Причини конфлікту між адміністрацією Трампа та Гарвардом

Конфлікт між Гарвардським університетом і адміністрацією Трампа загострився навесні 2025 року через вимоги Білого дому. У березні Трамп оголосив про намір переглянути федеральне фінансування університету через звинувачення в недостатніх заходах проти антисемітизму на кампусі.

Адміністрація вимагала, щоб Гарвард закрив або обмежив діяльність пропалестинських студентських організацій, скасував програми різноманітності, рівності та інклюзії (DEI), дозволив зовнішній контроль над кадровими рішеннями та обмежив прийом іноземних студентів. Університет відмовився виконувати ці вимоги, посилаючись на порушення Конституції США та принципів академічної свободи.

14 квітня Гарвард офіційно відмовився впроваджувати масштабний урядовий контроль, наполягаючи на дотриманні законності, незважаючи на загрози втрати значного федерального фінансування.

Правові дії та їх наслідки

22 квітня університет подав позов до суду проти адміністрації Трампа, звинувачуючи її у порушенні гарантій свободи слова, закріплених Першою поправкою до Конституції США. Гарвард вважає, що заморожування фінансування є надмірним і було здійснено без належних процедур.

Адміністрація заморозила 2,2 мільярда доларів на дослідницькі гранти та 450 мільйонів доларів на додаткові гранти для університету. 22 травня Гарвард позбавили права приймати іноземних студентів, а 27 травня федеральні агентства отримали вказівку скасувати всі контракти з університетом на суму близько 100 мільйонів доларів.