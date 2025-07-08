Шахрайство з ШІ: імітація Марко Рубіо загрожує дипломатам США

Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на джерела.

Державний департамент США випустив попередження для американських дипломатів про спроби шахраїв, які намагаються видавати себе за державного секретаря Марко Рубіо та, можливо, інших високопосадовців, використовуючи технології штучного інтелекту. Цю інформацію оприлюднила газета The Washington Post, посилаючись на свої джерела.

Згідно з даними видання, шахрай зв’язався щонайменше з п’ятьма особами, серед яких були троє міністрів закордонних справ, губернатор одного з штатів США та член Конгресу. Для комунікації використовувалися зашифрований месенджер Signal та текстові повідомлення, які імітували голос і стиль письма Рубіо. Як зазначає газета, інцидент виглядав вкрай правдоподібно, посилаючись на службову телеграму Держдепартаменту та коментарі високопосадовця.

Кампанія з імітації почалася в середині червня, коли зловмисник створив обліковий запис у Signal з відображуваним ім’ям “[email protected]”, яке не було пов’язане з офіційною електронною адресою. За інформацією з телеграми, шахрай залишав голосові повідомлення у Signal і надсилав текстові повідомлення, закликаючи адресатів продовжити спілкування на цій платформі.

У документі також вказується, що інші співробітники Держдепартаменту також стали жертвами спроб імітації через електронну пошту.

Держдепартамент підтвердив факт інциденту, заявивши, що активно відстежує ситуацію та вживає необхідні заходи.

“Держдепартамент знає про цей інцидент і наразі контролює та розв’язує ситуацію.” – Теммі Брюс

“З міркувань безпеки ми наразі не можемо надати більше деталей.”

ФБР поки що утримується від коментарів з цього приводу.

Цей інцидент стався на фоні подібних випадків, пов’язаних із високопосадовцями США. У травні повідомлялося, що хтось отримав доступ до телефону старшої радниці Білого дому Сюзі Вайлз і контактував із сенаторами, губернаторами та бізнес-лідерами, видаючи себе за Вайлз. Це спонукало Білий дім і ФБР розпочати розслідування, про що писала тоді The Wall Street Journal.