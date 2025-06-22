Удар США по Ірану спричиняє зростання цін на нафту: прогнози аналітиків

Про це пише Bloomberg.

Після нещодавнього удару США по ядерних об’єктах в Ірані, ринок нафти готується до підвищення цін, яке очікується з понеділка, 23 червня. Це стало відомо з повідомлень аналітиків.

Протягом минулого тижня, після атаки Ізраїлю на Іран, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 11%, хоча ціни демонстрували значні коливання. Після американського удару аналітики прогнозують подальше зростання цін, оскільки ситуація в регіоні стає все більш напруженою.

Трейдери особливо стурбовані можливими перебоями в Ормузькій протоці – важливому морському каналі, через який проходить близько 20% світового обсягу нафти, не лише з Ірану, а й від інших ключових країн ОПЕК.

“Багато що залежить від того, як Іран відреагує в найближчі години та дні, але це може направити нас на шлях до ціни на нафту в 100 доларів, якщо Іран відреагує так, як він раніше погрожував. Ця атака США може призвести до розпалу конфлікту, включно з тим, що Іран відповість, атакуючи регіональні американські інтереси, включаючи нафтову інфраструктуру Перської затоки в таких місцях, як Ірак, або перешкоджаючи проходу через Ормузьку протоку”, – Сол Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee

Аналітики зазначають, що трейдери вже готуються до подорожчання нафти, хоча кінцеві наслідки цієї кризи залишаються невизначеними. Очікується не лише зростання цін на нафту, але й значне подорожчання вантажних перевезень і дизельного пального, а також суттєві зміни у форвардній кривій цін.

Джо ДеЛаура, колишній трейдер і глобальний енергетичний стратег Rabobank, підкреслив:

“Ринок прагне визначеності, і це підштовхує США до близькосхідного театру воєн. Але я думаю, що це означає, що ВМС США будуть зобов’язані тримати протоку відкритою”. – Джо ДеЛаура, Rabobank

Він також зазначив, що ціни можуть піднятися до діапазону 80–90 доларів за барель, хоча наразі немає ознак серйозних перебоїв у постачанні нафти з регіону.

Тамас Варга, аналітик PVM Oil Associates Ltd, вважає, що перша реакція ринку буде у вигляді різкого зростання цін, але не прогнозує, що нафта стане безпосередньою частиною конфлікту, оскільки це не вигідно жодній зі сторін.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ударів низка країн закрила свій повітряний простір над регіоном. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, хоча Іран запевнив, що серйозних пошкоджень ядерні об’єкти не зазнали.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.