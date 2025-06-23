США атакували іранські ядерні об'єкти: загроза перекриття Ормузької протоки

Директор із досліджень у консалтинговій фірмі Soufan Group Колін Кларк у своїй колонці для The New York Times аналізує можливу реакцію Ірану на удари США по своїх ядерних об’єктах.

США вирішили завдати ударів по Ірану раніше, ніж планувалося. У ніч на 22 червня американські війська атакували три іранські заводи зі збагачення урану, включаючи підземний завод у Фордо, а також об’єкти в Натанзі та Ісфахані. Основною метою цих дій є запобігання створенню ядерної зброї в Ірані.

У відповідь на це, парламент Ірану ухвалив указ про перекриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти. Цей крок може призвести до різкого зростання цін на нафту, але водночас завдасть серйозної шкоди економіці самого Ірану, оскільки протока є ключовим маршрутом для експорту енергоносіїв.

Американські аналітики вважають, що Іран може вдатися до асиметричних відповідей, таких як атаки на американські війська в регіоні або терористичні акти на Заході. Колін Кларк з Soufan Group зазначає, що такі дії можуть бути логічними для Тегерана, оскільки у звичайних військових конфліктах США та Ізраїль мають значну перевагу.

“Якщо аятола Алі Хаменеї не відреагує на це, він втратить прихильність фанатів режиму.” – Колін Кларк, The New York Times

Аналітики також попереджають, що у разі блокування Ормузької протоки ціни на нафту можуть зрости до $100 за барель. Водночас перекриття протоки завдасть серйозної шкоди іранській економіці, оскільки країна залежить від експорту нафти, а також може втратити підтримку Китаю, який є головним покупцем іранської нафти.

Девід Іґнатіус у The Washington Post підкреслює, що атака Трампа ускладнила ситуацію для США, поставивши країну на “найслизькішу стежину” у світі. Він нагадує, що жодна американська військова кампанія на Близькому Сході з 1980-х років не завершилася успіхом, а перекриття Ормузької протоки стало однією з причин, чому попередні президенти уникали прямих ударів по ядерних об’єктах Ірану.

“Попри свої заяви про пошук мирного дипломатичного врегулювання з Іраном, Трамп поставив Америку на найслизькішу стежину у світі.” – Девід Іґнатіус, The Washington Post

Водночас The Wall Street Journal зазначає, що США мають достатні військово-морські ресурси для контролю Ормузької протоки і можуть швидко нейтралізувати іранські спроби мінування. Атака 22 червня демонструє, що у Трампа немає “червоних ліній” у боротьбі з ядерною програмою Ірану.

Аналітик Ґаурав Шарма вважає, що Іран навряд чи перекриє протоку, оскільки це призведе до миттєвої реакції США, які мають потужний військовий арсенал у регіоні, а також до економічних втрат для самого Тегерана через втрату експорту нафти та тиск з боку Китаю.

Британський журнал The Economist радить Трампу зосередитися на діалозі з Іраном, адже подальші удари лише загострять конфлікт і ускладнять мирний розвиток регіону, що є важливим для арабських союзників США.

Ізраїльські ЗМІ підтримують дії США, вважаючи, що Трамп перейняв ізраїльську стратегію агресивного стримування, завдаючи превентивних ударів для запобігання ядерній загрозі з боку Ірану.

“Америка думала, як Ізраїль.” – The Jerusalem Post

Іранські медіа погрожують, що перекриття Ормузької протоки стане відповіддю на “американську агресію” і попереджають про серйозні наслідки для світової економіки, зокрема зростання цін на нафту на 80% вже в перший тиждень.

Саудівські ЗМІ закликають до примирення, наголошуючи, що війна між Іраном і Ізраїлем стала багатосторонньою і що Ірану вигідно залишатися без’ядерною державою, щоб уникнути санкцій і військових конфліктів.

Китай офіційно засудив удари США, назвавши їх провокаційними і такими, що загострюють напруженість. Пекін також постраждає у разі перекриття Ормузької протоки, оскільки є головним покупцем іранської нафти.

Світові військові експерти попереджають про можливе активізування єменських хуситів, які можуть відновити напади на американські військові та комерційні судна в Червоному морі на знак солідарності з Іраном.

Аналітики Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень вказують на дилему Ірану: ризикувати війною або стримуватися, зберігаючи внутрішню стабільність. Водночас удари США можуть лише відтермінувати, але не знищити ядерну програму Тегерана.

Отже, світова спільнота опинилася перед складним вибором: демонстрація сили США загострює конфлікт, а перекриття Ормузької протоки Іраном може призвести до серйозних економічних і геополітичних наслідків, які вдарять не лише по регіону, а й по глобальній стабільності.