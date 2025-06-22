США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану: позиція Рубіо та Трампа

Про це він сказав в ефірі Fox News в неділю, передає Washington Post.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив думку, що Сполучені Штати виконали “велику послугу” для світу, завдавши удару по іранським ядерним об’єктам. Цю заяву він зробив в ефірі Fox News, як повідомляє Washington Post.

Рубіо підкреслив, що Іран має всі ресурси для створення ядерної зброї, включаючи достатню кількість збагаченого урану, що дозволяє виготовити “принаймні дев’ять або десять бомб”.

“Вони стверджують, що мають космічну програму. Але це не космічна програма. Іран не збирається летіти на Місяць. Вони мають так звану космічну програму, бо намагаються створити міжконтинентальні балістичні ракети – далекобійні ракети, які одного дня можуть досягти Сполучених Штатів.” – Марко Рубіо

Держсекретар також зазначив, що бомбардування ядерних об’єктів Ірану стало важливим кроком для забезпечення безпеки у світі.

У ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані, розташованим у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, зазначивши, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних переговорів з Тегераном, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для американських атак.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо можливих ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були під прицілом Ізраїлю з моменту початку атак на Іран 13 червня 2025 року.