Удари США по ядерних обʼєктах Ірану: ефективність і наслідки

Про це повідомляє CNN з посиланням на коментар голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Американські збройні сили не використовували протибункерні бомби під час атаки на ядерний обʼєкт в Ісфахані, оскільки їхня ефективність на такій глибині є низькою. Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, згідно з інформацією CNN.

Згідно з даними видання, ядерний обʼєкт в Ісфахані був уражений ракетами “Томагавк”, тоді як спроби вразити обʼєкти у Фордо та Натанзі здійснювалися за допомогою протибункерних бомб B2.

Сенатор США Кріс Мерфі підкреслив, що деякі іранські обʼєкти розташовані на такій глибині, що до них неможливо дістатися за допомогою американських бомбардувальників.

“Тож вони мають можливість перемістити значну частину того, що було врятовано, в райони, куди немає американських бомбардувальних потужностей, які можуть до них дістатися.” – Сенатор Кріс Мерфі

У результаті ударів США постраждала інфраструктура всіх трьох ядерних обʼєктів Ірану, проте збагачений уран залишився неушкодженим. Це свідчить про те, що Іран може відновити свою ядерну програму, якщо відновить необхідну інфраструктуру.

Конгресмен Майкл Маккол акцентував увагу на важливості повного обліку урану, який ще залишається в Ірані.

“Ось чому Іран має сісти безпосередньо з нами за стіл переговорів, щоб МАГАТЕ могло звітувати про кожну унцію збагаченого урану, яка там є. Я не думаю, що він вивозиться з країни, я думаю, що він знаходиться на об’єктах.” – Конгресмен Майкл Маккол

Матеріали CNN, Reuters та BBC, посилаючись на джерела в американській розвідці, вказують на те, що удари США не призвели до повного знищення іранської ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп звинуватив ці видання у поширенні неправдивої інформації та вимагав звільнення журналістів, які публікували ці матеріали.

Під час брифінгу міністерства оборони США 26 червня сенатори та конгресмени-республіканці повідомили, що військові удари, ймовірно, не знищили всі ядерні матеріали Ірану, але це не було метою операції.

У ніч на 22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних обʼєктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані обʼєкти були “повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності миру майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за проведені удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні обʼєкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі заявляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які могли відбутися або не відбутися найближчим часом.

Обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.