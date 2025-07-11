Кирило Буданов підтвердив продовження підтримки США Україні та нові системи ППО

Як повідомляє інтерв’ю голови Головного управління розвідки Кирила Буданова, опубліковане в Bloomberg

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки продовжиться “найближчим часом”. Зокрема, йдеться про можливе постачання додаткових систем протиповітряної оборони. Ці заяви були зроблені в інтерв’ю агентству Bloomberg, опублікованому 11 липня.

Буданов також підкреслив, що не слід оцінювати президента США Дональда Трампа лише за характеристиками, які поширюють медіа. Він вважає, що позиція Трампа є послідовною і варта більш глибокого аналізу.

“Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками медіа. Як керівник спецслужби я знаю більше.” – Кирило Буданов

Водночас, президент України Володимир Зеленський підтримав заклики США до безумовного припинення вогню. Однак, Кремль, згідно зі стенограмою телефонної розмови між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, наполягає на тому, що Росія “не відступить” від своїх воєнних цілей.

Ця ситуація свідчить про продовження активної дипломатичної взаємодії та військової підтримки України з боку США в цей складний для країни час.