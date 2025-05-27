Гуманітарна допомога США в Газі: блокада, перевірки та конфлікт

Про це повідомляє Reuters.

26 травня гуманітарна організація, що отримує підтримку від Сполучених Штатів, розпочала свою діяльність у Секторі Гази, доставляючи вантажі з продуктами харчування до визначених пунктів розподілу. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters.

Гуманітарний фонд Гази (GHF) підтвердив прибуття вантажівок з допомогою, проте точна кількість цих вантажівок не була оприлюднена. Місця розподілу та критерії відбору отримувачів залишаються під грифом конфіденційності.

За словами представників фонду, операція здійснюється на базі чотирьох великих розподільчих центрів на півдні Сектора Гази, де планується перевірка сімей на можливі зв’язки з бойовиками ХАМАС. Для цього, ймовірно, будуть використовуватися технології розпізнавання облич або біометричні методи.

Організація ХАМАС різко розкритикувала цю ініціативу, заявивши, що вона “призведе до хаосу, сприятиме штучному голодуванню палестинських мирних жителів і використовуватиме їжу як зброю під час війни”. Водночас Ізраїль стверджує, що ця система покликана відокремити гуманітарну допомогу від бойовиків ХАМАС, яких звинувачує у крадіжках та маніпуляціях з продуктами для контролю над населенням. ХАМАС заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що система створена для захисту гуманітарних конвоїв від мародерів.

19 травня Ізраїль оголосив про дозвіл на ввезення “базової кількості продуктів харчування” до Гази, щоб уникнути “кризи голоду” після десяти тижнів блокади. 20 травня ООН отримала дозвіл на в’їзд близько 100 вантажівок з гуманітарною допомогою до Сектора Гази. Проте перші вантажі, які надійшли за останні тижні, залишаються під контролем ізраїльської влади.

21 травня в ООН повідомили, що гуманітарна допомога, яка почала надходити після 11 тижнів блокади, поки що не була передана місцевим жителям.

Історія блокади гуманітарної допомоги в Газі

2 березня Ізраїль заблокував рух вантажівок з гуманітарною допомогою до Сектора Гази, вимагаючи від ХАМАСу погодитися на план США щодо припинення вогню. Цей крок був спрямований на тиск на угруповання, щоб воно припинило бойові дії за пропозицією Сполучених Штатів.

Блокаду обговорювали на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному Великою Британією, Францією та іншими європейськими країнами. Голова гуманітарних питань ООН Том Флетчер заявив, що Ізраїль “навмисно та безсоромно” створює нелюдські умови для мирного населення в Газі та на Західному березі річки Йордан.

Ізраїльський уряд неодноразово стверджував, що блокада не призвела до дефіциту підтримки цивільного населення, частково завдяки доставці допомоги під час короткочасних припинень вогню. Проте гуманітарні організації попереджають, що основними жертвами стануть мирні жителі, а обмеження є порушенням міжнародного права.

Цивільні мешканці повідомляють про те, що мають лише один прийом їжі на день через стрімке зростання цін на продукти харчування. За даними The New York Times, вартість борошна зросла в 60 разів з кінця лютого, що призвело до збільшення мародерства.

Ініціатива ООН з комплексної класифікації фаз продовольчої безпеки попереджає про неминучість голоду в Газі, якщо Ізраїль продовжить військову ескалацію.

Поточна ситуація в Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на територію Ізраїлю з Сектора Гази, захопивши кілька прикордонних населених пунктів та взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків.

Військові дії призвели до гуманітарної кризи в палестинському анклаві, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі безпеці країни.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, що почала діяти 19 січня 2025 року. Угода передбачає три етапи, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільненням частини заручників.

Однак 18 березня 2025 року сили оборони Ізраїлю та безпеки заявили про відновлення бойових дій у Газі. 17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ із метою ліквідації ХАМАС і звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих, бойові дії тривають.