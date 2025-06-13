США підтримують Ізраїль у протиракетній обороні після ударів по Ірану

Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського чиновника та високопосадовця США.

Сполучені Штати Америки надають підтримку Ізраїлю у перехопленні балістичних ракет, які були запущені Іраном у відповідь на ізраїльську атаку, що відбулася в ніч на 13 червня. Цю інформацію підтвердили як ізраїльські, так і американські високопосадовці.

Один з американських чиновників зазначив, що США активно задіюють свої системи протиповітряної оборони, щоб захистити як своїх громадян, так і їхнє майно в Ізраїлі.

Ізраїльські системи протиракетної оборони, зокрема Arrow, випустили десятки ракет для перехоплення іранських загроз. За свідченнями очевидців та відео, опублікованими в мережі, деякі з іранських ракет влучили в центр Тель-Авіва, внаслідок чого 15 осіб отримали поранення, за інформацією ізраїльських служб екстреної допомоги.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численним цілям на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаним із збагаченням урану та іншими військовими інфраструктурами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою цієї операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання поставлених завдань.

Внаслідок цих атак загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю, що стало частиною ескалації конфлікту. Також, після атак Ізраїлю, кілька країн закрили свій повітряний простір.

Міжнародна реакція

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, зазначивши, що наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про виявлене забруднення в одному з ядерних об’єктів Ірану.

Іран закликав до скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Країни, такі як Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.