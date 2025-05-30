США загрожують виходом з переговорів через агресію Росії в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сполучені Штати Америки висловили загрозу виходу з переговорів, якщо Росія не припинить військові дії в Україні. Джон Келлі, представник США при ООН, зазначив, що у разі продовження агресії з боку Кремля, США можуть зупинити свою участь у переговорах. Він також попередив про серйозні наслідки для Росії, включаючи нові санкції.

У ніч на 30 травня на Харківщині російські безпілотники атакували село Василів Хутір, що належить до Чугуївської громади. Внаслідок атаки постраждали 10 осіб, серед яких двоє підлітків. Крім того, тролейбусне депо в Слобідському районі Харкова також стало мішенню для дронів-камікадзе: зафіксовано вісім влучань, внаслідок яких було пошкоджено щонайменше п’ять тролейбусів, один з яких згорів повністю. Двоє людей отримали травми.

Федеральний апеляційний суд США тимчасово відновив право адміністрації Дональда Трампа на запровадження тарифів на імпорт. Раніше Суд міжнародної торгівлі заблокував цю ініціативу, вважаючи, що Трамп перевищив свої повноваження. Однак тепер апеляційний суд підтвердив право президента використовувати закон про надзвичайні повноваження в цій сфері.

Кіт Келлог, спецпосланець президента Трампа, повідомив, що на переговорах щодо України, які заплановані на 2 червня в Стамбулі, будуть присутні радники з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Ці країни вже брали участь у формуванні меморандуму для української сторони, і США очікують аналогічного документа від Росії.

Келлог підкреслив, що завершення війни є вигідним для Росії, оскільки її втрати значні, а обстріли міст порушують Женевські конвенції. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва поки не отримала офіційної відповіді на пропозицію про другий раунд переговорів, запланований на 2 червня.