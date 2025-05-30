США збільшують продаж зброї Тайваню для стримування Китаю

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова двох американських посадовців.

Сполучені Штати мають намір збільшити обсяги продажів зброї Тайваню, перевищуючи показники, встановлені під час першого терміну президентства Дональда Трампа. Це рішення є частиною стратегії стримування Китаю, який посилює військовий тиск на демократичний острів.

Згідно з інформацією, отриманою від двох американських посадовців, якщо продажі зброї дійсно зростуть, це може зменшити сумніви щодо підтримки Трампа Тайваню. Водночас, це може призвести до нових напружень у відносинах між США та Китаєм.

Анонімні чиновники повідомили, що очікують, що кількість дозволів на продаж зброї Тайваню протягом наступних чотирьох років перевищить показники першого терміну Трампа. Один із них зазначив, що обсяги продажів можуть “легко перевищити” попередні дані.

Крім того, США чинять тиск на опозиційні партії Тайваню, щоб вони не виступали проти планів уряду збільшити оборонний бюджет до 3% від загального бюджету острова.

За оцінками, адміністрація Трампа схвалила продаж зброї Тайваню на суму близько 18,3 мільярда доларів, тоді як за часів Джо Байдена цей показник становив приблизно 8,4 мільярда доларів.

Американські посадовці підкреслюють, що як адміністрація, так і сам Трамп прагнуть “посилити жорстке стримування” Тайваню.

“Там президент. Там ми всі” – сказав один із чиновників, додавши, що вони тісно співпрацюють з Тайванем над пакетом закупівель озброєнь, який буде запроваджено, коли Тайвань забезпечить внутрішнє фінансування.

Уряд Тайваню підтвердив свої наміри зміцнити можливості самооборони та збільшити витрати на оборону.

“Тайвань прагне посилити військове стримування, продовжуючи поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері безпеки”, – заявив речник Адміністрації президента Вень Лі.

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв’язків між Вашингтоном і Тайбеєм, США залишаються найважливішим міжнародним постачальником зброї для Тайваню.

Проте на Тайвані існують побоювання, що Трамп може бути менш відданим острову, ніж його попередники. Під час передвиборчої кампанії він пропонував Тайваню платити за захист і звинувачував острів у крадіжці американського напівпровідникового бізнесу, що викликало занепокоєння в Тайбеї.

Китай заявляє про наміри “возз’єднатися” з Тайванем, якщо це буде необхідно, навіть силою. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет, наголошуючи, що лише народ острова має право визначати своє майбутнє.

Тайвань, або Республіка Китай, є частково визнаною острівною державою, яка до 1949 року контролювала всю територію материкового Китаю до приходу комуністів до влади. Устрій Тайваню демократичний, тоді як Китай вважає острів своєю територією.