Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З моменту початку роботи адміністрації Дональда Трампа, питання передачі головування у форматі “Рамштайн” Великій Британії та Німеччині стало предметом обговорення. Про це розповів міністр оборони США Піт Гегсет під час прес-конференції в Брюсселі.

“І з самого початку роботи цієї адміністрації ми працювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони очолили цю Контактну групу, що вони і зробили. Я вдячний їм за це.” – Піт Гегсет

Велика Британія вперше взяла на себе лідерство Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” 12 лютого 2025 року. Це сталося після рішення нової адміністрації президента США Дональда Трампа передати керівництво європейським союзникам.

Останнє, 28-ме засідання “Рамштайн” відбулося 4 червня 2025 року під керівництвом Великої Британії та Німеччини. За результатами зустрічі міністри оборони семи країн оголосили про надання військової допомоги Україні в різних сферах. Крім того, обговорювалися подальші кроки підтримки України.

Це засідання стало першим, на якому не був присутній міністр оборони США. Вашингтон представляв посол США при НАТО Метью Вітакер.

Загальна інформація про зустріч “Рамштайн”

Зустріч “Рамштайн” – це формат багатосторонніх міжнародних переговорів, присвячених військовій допомозі Україні, офіційно відомий як Контактна група з питань оборони України.

Ця група була заснована у квітні 2022 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині за ініціативи США. У її складі понад 50 країн, включаючи членів НАТО, ЄС та інших союзників.

Основною метою зустрічей є координація постачання зброї, військового навчання та загальної підтримки України у війні проти Росії. Міністри оборони можуть проводити ці зустрічі як в офлайн, так і в онлайн форматах.

Ці зустрічі є важливими механізмами для узгодження обсягів і типів допомоги Україні на стратегічному рівні.