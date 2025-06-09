США вводять нову заборону на в'їзд для громадян 12 країн у 2025 році

Про це пише The Guardian.

9 червня 2025 року в США вступила в силу заборона, запроваджена президентом Дональдом Трампом, яка обмежує в’їзд до країни для громадян 12 країн, а також частково для ще семи держав. Цю інформацію оприлюднило видання The Guardian.

До повного списку країн, на які поширюється заборона, увійшли: Афганістан, М’янма, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен. Часткові обмеження стосуються громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Президент Трамп раніше зазначав, що список країн може бути розширено, оскільки “загрози виникають у всьому світі”.

Ця нова заборона з’явилася більш ніж через вісім років після першої, яка була введена Трампом у 2017 році. Тоді вона стосувалася переважно громадян мусульманських країн і викликала критику за свою неконституційність, отримавши назву “заборона мусульман”.

На відміну від попередньої, нова заборона була ретельно розроблена, щоб витримати юридичні виклики, зокрема завдяки акценту на процесі подання візових заявок. Важливо, що заборона не скасовує вже видані візи для громадян країн зі списку, але нові заявки будуть відхилятися, якщо заявники не відповідатимуть суворим критеріям для звільнення від заборони. Ті, хто має раніше видані візи, можуть продовжувати в’їжджати до США, незважаючи на нові обмеження.

Нагадаємо, що 4 червня Трамп підписав указ, який забороняє в’їзд до США для громадян ряду країн через загрози безпеці.

За інформацією CNN, це рішення було ухвалене з метою захисту американців від терористичних атак. Воно стало відповіддю на “антисемітський напад”, що стався 1 червня в штаті Колорадо, коли громадянин Єгипту напав на мітингувальників, які підтримували ізраїльських заручників.

Указ також передбачає винятки для постійних законних резидентів, власників чинних віз, окремих категорій віз та осіб, чиї візити відповідають національним інтересам США.