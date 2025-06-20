США вводять нові санкції проти компаній, що підтримують Іран і хуситів

Про це йдеться на сайті Мінфіну США
Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій, спрямованих проти компаній, які постачають Ірану обладнання для виробництва зброї, а також тих, що імпортують нафту для єменських хуситів. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті відомства.
Серед осіб, на яких накладено санкції, виявився громадянин Китаю Чжан Яньбан, а також судно Shun Kai Xing, капітаном якого він є. Це судно займалося перевезенням вантажів, призначених для Ірану.
Крім того, під санкції потрапили вісім компаній з Китаю, Гонконгу, Сінгапуру та Туреччини, які були залучені до постачання обладнання для Ірану.
“Сполучені Штати, як і раніше, рішуче налаштовані перешкодити будь-яким зусиллям Ірану щодо придбання чутливих технологій, компонентів та обладнання подвійного призначення, що лежать в основі програм режиму з розробки балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів та асиметричної зброї. Ми чітко заявили: ті, хто дозволяє реалізовувати ці схеми, будуть притягнуті до відповідальності”, – прокоментував санкції міністр фінансів Скотт Бессент.
Санкції також торкнулися чотирьох фізичних осіб, 12 організацій і двох суден, які займалися імпортом нафти та інших незаконних товарів для хуситів.
Ці компанії є підставними структурами хуситів, їхні власники та інші ключові учасники руху отримують значні доходи від продажу нафти та інших товарів на чорному ринку Ємену, а також беруть участь у контрабандних схемах через порти, контрольовані хуситами.
“Хусити покладаються на низку підставних компаній та довірених посередників для таємного отримання доходів, закупівлі компонентів зброї та просування свого терору у партнерстві з іранським режимом”, – зазначив заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер.
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