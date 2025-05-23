США вимагають від НАТО чітких планів для досягнення витрат на оборону на рівні 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Ці вимоги висловив посол США в НАТО Метью Вітакер, підкреслюючи важливість “жорстких оборонних можливостей”, як це зазначив президент Дональд Трамп. За його словами, Альянс має представити конкретні кроки, а не лише обіцянки, які були зроблені на саміті в Уельсі у 2014 році, де країни погодилися витрачати 2% ВВП на оборону.

Вітакер зазначив, що необхідно розробити чіткі етапи для досягнення нових цілей, а також забезпечити, щоб усі союзники усвідомлювали важливість розвитку жорстких оборонних можливостей. Трамп з моменту свого першого терміну постійно тисне на НАТО з вимогою збільшити витрати на оборону. Нещодавно Вітакер попередив, що президент США не відвідає саміт у Гаазі без офіційних зобов’язань щодо підвищення витрат.

На майбутньому саміті лідери НАТО планують підписати нову мету витрат, яка передбачає виділення 3,5% ВВП на основну оборону та 1,5% на інші оборонні сфери до 2032 року. Ці зміни стають особливо актуальними на фоні невизначеності щодо завершення війни в Україні, що спонукає європейські країни до покращення свого військового потенціалу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що країна “на шляху” до збільшення свого оборонного бюджету, що стало відомо після телефонної розмови Трампа з Путіним, яка не принесла конкретних результатів у мирних переговорах. Інші країни-члени НАТО також починають оцінювати свої витрати, зокрема Нідерланди, які прогнозують, що їм знадобиться до 21,4 мільярда доларів на рік для досягнення нових цілей витрат на оборону.