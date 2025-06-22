США застосували бомбу MOP для атаки на ядерні об'єкти Ірану

Про це пише CNN з посиланням на двох джерел, обізнаних з операцією.

Сполучені Штати Америки здійснили атаку на ядерні об’єкти Ірану, використавши бомбу GBU-57A/B, відому як MOP, яка спеціально розроблена для знищення бункерів. Цю інформацію повідомила CNN, посилаючись на два джерела, які мають знання про проведену операцію.

Згідно з даними Військово-повітряних сил США, вага цієї бомби перевищує 13 тонн, а кількість вибухівки в ній становить майже три тонни. MOP була створена для “знищення зброї масового ураження, що знаходиться в добре захищених об’єктах”.

Це стало першим підтвердженим випадком бойового використання бомби MOP. Проте, наразі не відомо, скільки саме таких бомб було скинуто під час атаки. Як зазначає CNN, до початку ударів у суботу деякі американські посадовці висловлювали сумніви щодо здатності цієї бомби повністю знищити ядерну інфраструктуру Ірану, особливо об’єкти, які розташовані на значній глибині.

MOP вважається єдиною зброєю, здатною досягти дуже глибоко захованих цілей. Однак експерти вважають, що одного удару може бути недостатньо для знищення таких об’єктів.

Літаки B-2 Spirit є єдиними, здатними нести цю бомбу, і саме вони були задіяні в операції.

Атака США торкнулася трьох ядерних об’єктів в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він також зазначив, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Трамп попередив, що якщо Тегеран не піде на мир, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які вже атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.