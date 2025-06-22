США не ведуть війну з Іраном, а знищують ядерну програму – Венс

Як повідомляє медіа ABC News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підкреслив, що, незважаючи на нещодавні удари американських військ по ядерних об’єктах Ірану, Сполучені Штати не ведуть війну з цією країною. Він зробив цю заяву в ефірі ABC News.

Венс зазначив:

“Ми не воюємо з Іраном, Джоне. Ми воюємо з іранською ядерною програмою. І я вважаю, що вчора ввечері президент вжив рішучих заходів для знищення цієї програми. Незалежно від того, чи це роки, чи довше, ми знаємо, що пройде дуже багато часу, перш ніж Іран зможе навіть створити ядерну зброю, якщо захоче.”

На запитання про те, чи можна вважати ядерну програму Ірану знищеною, Венс не дав чіткої відповіді, але підкреслив, що вона зазнала значних затримок.

“Я можу з великою впевненістю сказати американському народу, що сьогодні вони набагато далі від ядерної програми, ніж 24 години тому. Це була мета місії – знищити ядерний об’єкт у Фордо та, звичайно, завдати певної шкоди й іншим об’єктам. Але ми дуже впевнені, що ядерний об’єкт у Фордо був суттєво відкинутий назад, і це була наша мета.”

Венс також прокоментував наявність 900 фунтів (понад 400 кг) високозбагаченого урану в Ірану, зазначивши, що адміністрація США планує вирішити це питання через переговори з іранською стороною в найближчі тижні.

Він підкреслив, що президент Дональд Трамп не має наміру втягуватися в тривалий конфлікт на Близькому Сході:

“Ми не втягуємося в це. Ми втягуємося в дуже цілеспрямовані зусилля з ліквідації іранської ядерної програми. Це і надалі буде метою американської зовнішньої політики. І саме ця мета буде мотивувати наші дії в найближчі тижні та місяці.”

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і всі атаковані об’єкти були повністю знищені.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних переговорів з Тегераном, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу за проведену операцію.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.