США загрожують вийти з переговорів через агресію Росії в Україні

Про це заяв заявив виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі

Сполучені Штати Америки висловили загрозу вийти з переговорного процесу, якщо Росія продовжить свою агресію в Україні. Цю інформацію озвучив Джон Келлі, виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН, під час засідання Ради Безпеки ООН.

Келлі зазначив: «Якщо Росія ухвалить рішення продовжувати цю руйнівну війну, Сполучені Штати будуть змушені розглянути можливість виходу з переговорів. Це не означатиме, що ми відмовляємося від наших принципів чи союзників – навпаки, це буде свідченням того, що Росія не бажає співпрацювати для досягнення мирного вирішення». Він підкреслив готовність США працювати з усіма сторонами конфлікту, включаючи європейських партнерів та ООН, для досягнення миру, починаючи з негайного припинення вогню.

Келлі також акцентував, що запропонована угода є найкращим варіантом для Росії, і закликав Володимира Путіна прийняти її. В іншому випадку, Росія може зіткнутися з серйозними наслідками, такими як економічні втрати, виснаження військових ресурсів, погіршення міжнародної репутації та загрози національній безпеці. Дипломат також зазначив, що нові санкції проти Росії все ще розглядаються.

«Президент Трамп чітко заявив: немає військових рішень у цій війні. Вона була стратегічною помилкою і ніколи не повинна була починатися», – підкреслив Келлі.

Він також наголосив на спільній відповідальності за війну, закликаючи обидві сторони – Росію та Україну – ухвалити складні рішення для встановлення миру. Якщо одна зі сторін відмовиться від цього, вона нестиме відповідальність за наслідки.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що другий раунд переговорів запланований на 2 червня в Туреччині. Однак, наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва ще не отримала відповіді на цю пропозицію.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило зазначив, що підготовка до наступних переговорів із Росією триває, але команда для переговорів ще не сформована.

Переговори у Стамбулі: деталі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Перемовини проходили за посередництва Туреччини, і в результаті зустрічі було досягнуто кількох домовленостей:

обмін по 1000 полонених з кожного боку як захід зміцнення довіри;

узгодження наміру обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

погодження провести ще одну зустріч «принципово».

Водночас стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила, а також погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню. Російська сторона також заявила про готовність продовжувати війну роками.