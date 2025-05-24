Збірна США у фіналі чемпіонату світу з хокею 2025 року

Як повідомляє Суспільне.

На чемпіонаті світу з хокею 2025 року, що проходить у даний час, збірна США вперше за 65 років вийшла у фінал. Цей успіх став можливим завдяки перемозі над Швецією у півфіналі, де американці продемонстрували вражаючу гру, закінчивши матч з рахунком 6:2.

У півфінал потрапили чотири команди: чинні срібні призери Швейцарія, бронзові призери Швеція, а також Данія, яка вперше за дев’ять років досягла цієї стадії. Формування півфінальних пар відбулося на основі результатів групового етапу, що дозволило США зустрітися зі Швецією, а Швейцарії – з Данією.

Американці вийшли вперед вже у перших двох періодах, забивши чотири шайби. Хоча шведи змогли скоротити відставання до двох голів у третьому періоді, США відповіли ще двома шайбами, закріпивши свою перемогу. Цей фінал став знаковим для збірної США, адже з моменту запровадження плейоф у 1992 році команда жодного разу не доходила до фіналу, програвши 12 півфіналів поспіль.

З моменту свого останнього чемпіонства у 1960 році, США здобули шість бронзових медалей, останню з яких отримали у 2021 році. В історії чемпіонатів світу американці двічі ставали чемпіонами – у 1933 та 1960 роках, а також мають дев’ять срібних та бронзових медалей.

Розклад плейоф чемпіонату світу з хокею 2025

Субота, 24 травня, 19:20 – півфінал: Швейцарія – Данія

Неділя, 25 травня, 16:20 – матч за третє місце

Неділя, 25 травня, 21:20 – фінал