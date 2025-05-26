США виграли чемпіонат світу з хокею 2025 року після 65 років очікувань

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна США з хокею здобула титул чемпіона світу вперше за 65 років, перемігши у фіналі чемпіонату світу 2025 року. У напруженій боротьбі американці обіграли команду Швейцарії з рахунком 1:0 в овертаймі, що стало вирішальним моментом у матчі.

Цікаво, що ці дві команди вже зустрічалися на груповому етапі, де швейцарці, які є чинними віцечемпіонами, здобули перемогу з рахунком 3:0. Однак у фіналі долю титулу вирішила єдина шайба, закинута в додатковий час.

Фінал розпочався з рівної гри: у першому періоді обидві команди зробили по 11 кидків, і перший період завершився без голів. Другий період також не приніс результативних моментів, хоча нападник США Конор Гарланд мав можливість реалізувати буліт на шостій хвилині. Американці переважали за кількістю кидків – 17 проти 9.

Третій період пройшов без закинутих шайб, незважаючи на те, що США мали перевагу в кидках (11:4). Овертайм тривав недовго: на другій хвилині додаткового часу Тейг Томпсон забив вирішальну шайбу після сольного проходу, принісши США довгоочікуваний титул.

Офіційний результат фіналу: Швейцарія – США 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1 ОТ), гол забив Томпсон на 63-й хвилині.

Ця перемога стала для США третьою в історії чемпіонатів світу з хокею та першою за останні 65 років. Раніше американці здобували золоті медалі у 1933 та 1960 роках. Загалом збірна США має 21 медаль на світових першостях: 3 золоті, 9 срібних та 9 бронзових.

Швейцарія ж вп’яте отримала срібні нагороди чемпіонату, але головний титул залишається для них недосяжним. Крім того, швейцарці вісім разів ставали бронзовими призерами турніру.