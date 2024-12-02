Група "Нафтогаз" отримала значну допомогу від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для відновлення пошкоджених трубопроводів, які постраждали внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

В межах проєкту енергетичної безпеки (ESP), виконавцем якого є компанія Tetra Tech ES, Inc, було поставлено понад 1700 позицій деталей для ремонтних робіт.

“Для нас дуже важливо зберегти стабільність виробничих процесів до кінця опалювального сезону, особливо в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру”, – зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

Крім трубної продукції, USAID з початку повномасштабного вторгнення вже передало “Укргазвидобуванню” 102 дизельні електростанції та 6000 тонн метанолу.

Ця сировина є критично важливою для видобування, підготовки та транспортування природного газу, про що заявив виконувач обов’язків генерального директора компанії Сергій Лагно.

Також Агентство США забезпечило додаткові засоби захисту для об’єктів газовидобутку, щоб мінімізувати наслідки атак з боку російських військ. Ця допомога є життєво необхідною для підтримки стабільності української енергосистеми.