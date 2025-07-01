Скорочення фінансування USAID загрожує мільйонам життів до 2030 року

Про це повідомляє NBC News з посиланням на аналіз загальномедичного наукового журналу The Lancet.

Скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може мати катастрофічні наслідки, призводячи до понад 14 мільйонів смертей до 2030 року. Це стало відомо з аналізу, опублікованого в загальномедичному журналі The Lancet, про що повідомляє NBC News.

Міжнародна команда дослідників з Іспанії, Бразилії, Мозамбіку та США оцінила, як зменшення фінансування на 83% вплине на глобальну охорону здоров’я, якщо фінансування залишиться на нинішньому рівні до 2030 року. З прогнозованих 14 мільйонів смертей близько 4,5 мільйона можуть стосуватися дітей віком до 5 років.

“Цифри вражають, але ми не єдина група, яка проводила такий аналіз”, – зазначив Давіде Раселла, професор-дослідник Барселонського інституту глобального здоров’я, який координував дослідження. Інші дослідницькі групи, за його словами, “дійшли до подібних показників – мільйони й мільйони смертей, спричинених припиненням фінансування USAID”. – NBC News

За даними дослідників з Бостонського університету, скорочення фінансування американських організацій, що надають допомогу, призводить до 88 смертей щогодини.

Дослідники підрахували, скільки життів було врятовано завдяки фінансуванню USAID за 21 рік, і на основі цих даних оцінили, скільки життів буде втрачено без підтримки агентства в майбутньому.

Найбільше зниження смертності спостерігалося у випадках ВІЛ/СНІД – на 65%, за ним йдуть малярія з 51% та занедбані тропічні хвороби з 50%. Також зафіксовано зниження смертності від діарейних захворювань, материнської смертності та туберкульозу.

Результати аналізу свідчать, що з 2001 по 2021 рік програми USAID запобігли майже 92 мільйонам смертей у 133 країнах. Зокрема, понад 25 мільйонів життів було врятовано від ВІЛ/СНІД, близько 11 мільйонів – від діарейних захворювань, 8 мільйонів – від малярії та майже 5 мільйонів – від туберкульозу.

24 лютого адміністрація Трампа розпочала масові скорочення в USAID, що вплине на тисячі співробітників. 10 березня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про закриття 83% програм агентства після 6-тижневого аудиту.

20 березня в адміністрації Дональда Трампа був підготовлений план масштабного реформування програми міжнародної допомоги США, зосереджуючи фінансування на пріоритетах, що відповідають геополітичним інтересам країни.

7 квітня Організація Об’єднаних Націй попередила, що скорочення бюджетів на надання допомоги може призвести до збільшення смертності під час вагітності та пологів.

Розслідування New York Times показало, що станом на 7 травня більше половини програм USAID, що залишилися, були спрямовані на кризове реагування, допомогу людям, які постраждали від катастроф та конфліктів. Також залишилися програми по боротьбі з малярією, туберкульозом та ВІЛ.