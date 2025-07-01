USAID завершує програми іноземної допомоги: контроль переходить до Держдепу США

Розслідування New York Times виявило ключові деталі про скорочення програм USAID.

З 1 липня 2025 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно завершує управління програмами іноземної допомоги. Частина цих ініціатив буде передана під контроль Державного департаменту США. Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо на платформі Substack.

Відтепер Державний департамент відповідатиме за програми, які відповідають політиці адміністрації та сприяють інтересам США. Рубіо зазначив, що це дозволить реалізовувати ці програми з “більшою підзвітністю, стратегією та ефективністю”.

“Ми не будемо вибачатися за визнання того, що давня відданість Америки гуманітарній допомозі та економічному розвитку за кордоном має бути спрямована на просування зовнішньої політики Америка понад усе.” – Марко Рубіо

Деталі закриття USAID

24 лютого 2025 року адміністрація Трампа розпочала масові скорочення в USAID, які вплинуть на тисячі співробітників.

10 березня держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що Державний департамент закриває 83% програм USAID після проведення шеститижневого аудиту.

20 березня було представлено план масштабного реформування програми міжнародної допомоги США, зосереджуючи фінансування на пріоритетах, що відповідають геополітичним інтересам країни.

7 квітня Організація Об’єднаних Націй попередила, що скорочення бюджетів на надання допомоги може призвести до збільшення смертності під час вагітності та пологів.

Розслідування, проведене New York Times, показало, що станом на 7 травня більше половини залишкових програм USAID були спрямовані на кризове реагування, допомогу постраждалим від катастроф та конфліктів. Також залишилися деякі програми, що борються з малярією, туберкульозом та ВІЛ.