Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) виділила на підтримку енергетичної системи України цієї зими та гуманітарне фінансування понад 1 мільярд доларів.

Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, передає «Радіо Свобода».

За її словами, ця сума — вдвічі більша, аніж USAID виділяла на енергетику минулого року.

Також Саманта Павер оголосила про запуск 5-річної програми реабілітації українців Rehab for You, на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів.

За словами Павер, нині в Україні понад 250 000 людей потребують реабілітаційної підтримки.

До того ж USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через USAID та Державний департамент США, зазначила Саманта Павер.

За її словами, нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, як-от їжа, житло та медичні послуги для українців усередині країни й переміщених осіб за її межами.

«Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг», — пояснила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку.

USAID підтримує і українську освіту. Завдяки американській допомозі надрукували 3,2 мільйона підручників для школярів молодших класів, повідомила Павер.