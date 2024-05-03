Агентство США з міжнародного розвитку започаткувало нову програму USAID Harvest з підтримки українських виробників зерна та олійних, щоб вони розширили свій експорт - йдеться про понад 250 млн доларів, спрямованих у відбудову та розширення аграрного сектору.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України.

За словами заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика, допомога, зокрема, буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, щоб розширити ринки їхнього експорту.

Як сказала заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман, Агентство змінює свій фокус на майбутні потреби українского сільського господарства і підтримуватиме диверсифікацію національного експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю.

Коулман додала, що програма USAID Harvest має на меті посилити аграрний експорт на півтора мільйарда доларів і залучити додаткові півмільярда доларів за рахунок приватних інвестицій.