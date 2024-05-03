Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України.
За словами заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика, допомога, зокрема, буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, щоб розширити ринки їхнього експорту.
Як сказала заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман, Агентство змінює свій фокус на майбутні потреби українского сільського господарства і підтримуватиме диверсифікацію національного експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю.
Коулман додала, що програма USAID Harvest має на меті посилити аграрний експорт на півтора мільйарда доларів і залучити додаткові півмільярда доларів за рахунок приватних інвестицій.
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