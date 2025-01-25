Про це пише Reuters та американська редакція видання POLITICO.

За даними Reuters, відділ зовнішньої допомоги Департаменту США видав телеграму на імʼя нового держсекретаря Марко Рубіо, у якій йдеться про відмову від військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Інші країни в телеграмі не згадуються, зазначає Reuters. Проте видання POLITICO пише, що військова допомога Ізраїлю та Єгипту продовжується, але за “законні витрати, здійснені до дати цієї “настанови” в межах існуючих договорів”.

Reuters пише, що новий держсекретар Рубіо ухвалить рішення в цілому впродовж наступних 85 днів. До цього часу він може затверджувати винятки.

Джерела POLITICO кажуть, що за новими вказівками не будуть розподіляти фінансування допомоги на програми, які вже схвалені урядом США. Представник USAID на умовах анонімності сказав Reuters, що замороження допомоги впливає на проєкти в галузі охорони здоров’я, освіти та громадянського суспільства в інших країнах. Зокрема й Україні.

“Співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, наказали зупинити всю роботу. Серед заморожених проектів — підтримка шкіл та медична допомога, зокрема, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей”, — сказав чиновник.

Кореспондент “Голосу Америки” Остап Яриш із посиланням на джерела у Пентагоні пояснює, що “цей указ військової підтримки не стосується”.

“Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили”, — написав він в соцмережі Х.

Програма FMF дозволяє країнам-партнерам, які відповідають вимогам, купувати оборонні вироби США, послуги та навчання через FMS або, для обмеженої кількості країн, через програму іноземного військового фінансування прямих комерційних контрактів.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів.