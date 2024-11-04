Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

USAID прагне сприяти економічному розвитку України через інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектора до цього процесу.

Директор Місії USAID в Україні Джулі Конен зауважив, що у рамках ініціативи особлива увага приділяється молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам для реалізації їхнього потенціалу. Також у рамках програми підтримуватимуть жінок у здобутті навичок у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

Програма реалізується спільно з Міністерством економіки України та зосереджується на підготовці фахівців для критично важливих галузей відновлення країни. Зокрема, мова йде про галузі будівництва та логістики. Ініціатива складається з восьми компонентів, кожен з бюджетом 230 тис. доларів, та триватиме з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року.