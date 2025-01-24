У 2024 році зросла кількість українців, які переконані, що рівень корупції в країні став вищим.

Про це свідчать результати дослідження “Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність”.

На запитання “На Вашу думку, як змінився рівень корупції в Україні за останні 12 місяців?” 35,6% респондентів відповіли, що корупція “дуже зросла”, а ще 33,5% зазначили, що вона “скоріше зросла”.

Водночас 25,4% опитаних вважають, що рівень корупції залишився незмінним у 2024 році.

У порівнянні з 2023 роком кількість тих, хто переконаний у зростанні корупції, збільшилася на 7,9%.

Дослідження проводилося соціологічною компанією Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та включає результати опитування двох груп респондентів – населення і представників бізнесу.

Опитування населення проводилося методом особистого інтерв’ю у вересні-листопаді 2024 року. Всього було проведено 2488 інтерв’ю. Максимальна похибка ±2 в.п.

Опитування підприємств проводилося методом телефонного інтерв’ю. Всього було проведено 1206 інтерв’ю. Максимальна похибка ±3 в.п.