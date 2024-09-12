Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній з президентом Литви Гітанасом Науседою пресконференції.

За його словами, усе йде за “українським планом”. Інших подробиць глава держави не розкрив.

Про контрнаступ Росії повідомляли й в Міноборони РФ. Там кажуть, що за останні дві доби російська армія нібито повернула там під свій контроль 10 населених пунктів, відбила дві атаки Збройних сил України та їхню спробу прорватися через кордон у ще двох населених пунктах.

Також Зеленський додав, що проінформований і про ситуацію в Білорусі, зокрема про скупчення військ. За його словами, Україна контролює цей процес.