Давид Арахамія повідомив, що наразі в Україні існує загроза парламентської кризи, через те, що багато депутатів хочуть скласти свої повноваження.

“Наближається велика криза. Тільки в мене у фракції є 17 заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті. Ще одну ми відпустимо через медичні обставини. І 226 голосів з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи.”, — з промови Арахамії

Очільник «Слуги народу» додав, що їх фракція буде давати голоси за складання мандатів лише за медичними показаннями.