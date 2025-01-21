Україна повністю забезпечена фінансово на 2025 рік завдяки макрофінансовій допомозі від Європейського Союзу та країн "Групи семи".

Про це під час пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів заявили віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс і міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, передає Європейська правда.

За словами Домбровскіса, міжнародна підтримка України залишається критично важливою для її здатності протистояти агресії Росії, зберігати макроекономічну стабільність і продовжувати зусилля з відновлення.

“Фінансові потреби України на 2025 рік закриваються завдяки ініціативі єврокредитів (ініціатива G7 із надання Україні до 50 мільярдів доларів під гарантії надзвичайних доходів із російських заморожених активів), а також нашому механізму Ukraine Facility”, – зазначив він.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський додав, що фінансування на 2025 рік закриває не тільки поточні потреби України, а й частково фінансові потреби на 2026 рік.

“Той факт, що Україна фінансово забезпечена на цей рік, означає, що це не залежить від будь-якого рішення, яке можуть ухвалити США”, – підкреслив Доманський.

Він також запевнив, що Євросоюз уважно стежитиме за розвитком ситуації й готовий надати додаткову допомогу, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, Україна розраховує залучити 30,6 мільярда євро бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році.