Про це повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський підкреслив, що, володіючи інформацією про всі локації, де Росія готує військових з Північної Кореї, Україна мала б можливість завдати превентивного удару.
“Якби в нас була ця можливість — бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях”, — заявив він.
Президент наголосив, що всі, хто справді прагне уникнути розширення війни Росії проти України та запобігти її поширенню з Європи на інші регіони світу, повинні діяти, а не просто спостерігати.
“Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни співпадали з діями”, — підсумував Зеленський.
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