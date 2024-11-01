Україна та світ бачать кожен майданчик, де Росія накопичує військових з Північної Кореї. Проте, замість надання необхідної далекобійної підтримки, союзники лише спостерігають.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що, володіючи інформацією про всі локації, де Росія готує військових з Північної Кореї, Україна мала б можливість завдати превентивного удару.

“Якби в нас була ця можливість — бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях”, — заявив він.

Президент наголосив, що всі, хто справді прагне уникнути розширення війни Росії проти України та запобігти її поширенню з Європи на інші регіони світу, повинні діяти, а не просто спостерігати.