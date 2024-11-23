Кабінет міністрів України опублікував новий порядок бронювання від мобілізації. Згідно з ним відстрочки, видані Мінекономіки та через “Дію”, втрачають чинність 28 лютого 2025 року.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1332.

Уряд встановив, що відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не пізніше ніж до 28 лютого 2025 року. Те саме стосується відстрочок, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (“Дія”).

Відстрочки також анулюються у випадках завершення робіт на потреби Сил оборони, втрати статусу критично важливого підприємства або ліквідації організації з бронюванням. Окремі працівники втрачають бронь при звільненні або призупиненні трудового договору.

Постанова набирає чинності з 1 грудня цього року, проте деякі її пункти стають чинними з дня публікації документа.