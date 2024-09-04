Україна виконує всі заплановані завдання в рамках своєї операції в Курській області РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками головнокомандувача Олександра Сирського.

«Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються», — зазначив Зеленський та висловив подяку бійцям, які беруть участь у цій операції.

Президент підкреслив, що на цю мить операція забезпечує найбільше поповнення обмінного фонду завдяки одному напрямку.

Зеленський також зазначив, що Сирський «предметно» доповів про ситуацію на напрямках Покровська, Торецька та Курахового, але не розкрив деталей.