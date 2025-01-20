Правоохоронці встановили особи всіх 12 окупантів, причетних до розстрілів на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської в Бучі.

Як повідомила Нацполіція, це десантники 234 десантно-штурмового полку зі Пскова. Їхній командир віддав наказ зайняти зазначену територію й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу й давав вказівки щодо вогневих позицій та чергування на них російських військових.

Під час цього розстріляли 16 цивільних — жінок, чоловіків і дітей віком від 14 до 69 років. Всі вони загинули, намагаючись доїхати на роботу, евакуювати родину або знайти їжу.

«Серед загиблих — жінка з червоним манікюром, чоловік на велосипеді та волонтерка в мікроавтобусі, фото яких після деокупації Бучі облетіли всі світові ЗМІ», — зазначають у поліції.

Зібрані докази підтверджують факт віддання наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Йому оголошено підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За це йому загрожує довічне ув’язнення.

Наразі триває співпраця з Міжнародним кримінальним судом для використання доказів у міжнародних судах.