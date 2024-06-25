Кабінет Міністрів дозволив сертифікованим компаніям, які займаються розмінуванням, забронювати 100% своїх саперів, які безпосередньо залучені до очищення території від вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує Міністерство економіки.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний пояснив, що швидкість розмінування території має велике значення для економічного зростання в Україні та продовольчої безпеки у світі.

Уряд прийняв рішення бронювати лише фахівців з розмінування, які входять до певних груп, таких як нетехнічне обстеження, технічне обстеження, очищення, інспектування та контроль якості.

Цивільні працівники, які пройшли базову підготовку, можуть бути заброньовані для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Однак, якщо компанія не здійснює гуманітарне розмінування протягом пів року, їх бронювання може бути анульоване.

На початку червня в Україні було 42 сертифікованих оператори протимінної діяльності, а ще 53 організації перебували у процесі сертифікації, з них 31 були урядовими.

У травні близько 2 тисяч фахівців були залучені до гуманітарного розмінування, а ще 1,9 тисячі працювали у сфері оперативного реагування.