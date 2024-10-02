Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
“1 жовтня 2024 року за дорученням президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані”, — йдеться у повідомленні.
Всього було евакуйовано 179 осіб. Серед українців — 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, евакуювали ще 45 осіб, а саме — громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. Також евакуювали двох собак та кота.
“Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців”, — наголосили в МЗС.
У кінці допису міністерство висловило вдячність Польщі та авіакомпанії SkyAp за сприяння у проведенні евакуації.
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