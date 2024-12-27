Головне управління розвідки МО України разом із союзними структурами провели операцію, в результаті якої знищено трьох офіцерів російської армії в Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Українські воєнні розвідники отримали дані про проведення зустрічі за участю керівництва 4-ї гвардійської військової бази РФ, яка бере участь у бойових діях проти України. Інформацію ретельно перевірили, після чого був розроблений план удару.

До операції долучилися підрозділи оперативного угруповання військ “Таврія”, Сил безпілотних систем ЗСУ, СБУ та тактична група “Тайфун”.

“Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони”, – йдеться у повідомленні.

У результаті операції знищено:

капітана Дмитра Наґорного, командира 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку РФ;

капітана Григорія Крохмальова, начальника розвідки цього ж полку;

капітана Юрія Фоміна, командира зенітної батареї 4-ї гвардійської бази.

Також було знищено п’ять одиниць техніки противника.