Служба безпеки України провела успішну спецоперацію, спрямовану на знищення російських військових об’єктів у Чорному морі. Використовуючи повітряні та морські безпілотники, українські сили знищили радіолокаційну станцію та склади на одній із газовидобувних платформ, які були захоплені Росією.

Операцію реалізували фахівці 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. Спочатку повітряний дрон завдав удару по ворожому об’єкту, а потім атаку завершив морський безпілотник.

В результаті цієї атаки була повністю знищена російська радіолокаційна станція типу “Нева”, яка використовувалася для моніторингу надводної та повітряної ситуації. Також ліквідовано склади та житловий модуль на платформі.

У СБУ підкреслили, що в рамках однієї спецоперації було задіяно два типи безпілотників, які продемонстрували високу ефективність спільної роботи. «Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі», – зазначили в відомстві.

Ця операція стала не першою успішною акцією СБУ на морському фронті. Завдяки надводним дронам українські сили раніше вразили Кримський міст та щонайменше 11 військових кораблів Російської Федерації, що суттєво послабило їхній вплив у регіоні та сприяло відновленню роботи зернового коридору.