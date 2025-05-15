У ніч на 15 травня 2025 року Київська область зазнала атаки з боку російських військ, які використали безпілотники. Проте сили протиповітряної оборони (ППО) змогли успішно відбити цю атаку, завдяки чому серед населення не було зафіксовано жодних загиблих чи поранених. Однак уламки збитих дронів призвели до пошкоджень у Вишгородському та Фастівському районах.

Згідно з інформацією від Київської обласної військової адміністрації, влучання в об’єкти критичної інфраструктури не сталося, а постраждалих серед цивільних осіб немає. У Вишгородському районі внаслідок падіння дронів виникла пожежа в недобудованому приватному будинку та на прилеглій лісовій території, але загоряння було швидко ліквідовано.

У Фастівському районі в результаті атаки було пошкоджено два приватних житлових будинки. Загалом по Україні сили ППО знищили 62 з 110 російських безпілотників, а також локалізували та знищили 29 дронів-імітаторів.

Крім Київщини, атака також торкнулася регіонів Сумщини, Дніпропетровщини, Полтавщини та Івано-Франківщини, про що повідомили у Повітряних силах України.

Ситуація залишається під контролем, а зусилля сил оборони спрямовані на запобігання подальшим атакам та мінімізацію наслідків для цивільного населення.