Як зазначає офіційний ресурс Держприкордонслужба України

Станом на 15:00 27 червня на пункті пропуску “Устилуг” у Волинській області спостерігається значне скупчення автомобілів. У черзі на виїзд з України накопичилося близько 100 легкових машин.

Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону, зазначила, що така ситуація викликана початком літнього туристичного сезону. Вона повідомила, що пасажиропотік через єдиний міжнародний пункт пропуску на Волині, де оформлюється легковий автомобільний транспорт, зріс на 25–35 %.

Додаткові ускладнення створюють ремонтні роботи на польському боці кордону. У пункті пропуску “Зосин” триває ремонт мосту через річку Західний Буг, що призвело до запровадження реверсного руху, як зазначила Вершиніна.

“Прикордонники Волинського загону залучають додаткові наряди для проведення прикордонного контролю, відкривають додаткові смуги руху у пікові години та проводять зустрічі із суміжною стороною задля скорочення часу очікування подорожніх у пункті пропуску.” – Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону

Тим, хто планує перетинати кордон через цей пункт, рекомендується заздалегідь планувати свій маршрут і слідкувати за актуальною інформацією про стан черг на офіційному сайті Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Також варто розглянути можливість використання сусідніх пунктів пропуску або міжнародних автобусів для уникнення затримок.