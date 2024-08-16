Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу в гевівейті відбудеться 21 грудня.

Про це оголосив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Боксери Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі вдруге зустрінуться на рингу після їхнього першого бою 18 травня, в якому Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів, об’єднавши чотири чемпіонських титули в надважкій вазі.

Це сталося вперше в історії дивізіону, а Ф’юрі зазнав першої поразки в кар’єрі. Проте наприкінці червня Усик звільнив титул IBF, втративши звання “абсолютного чемпіона світу”.

Реванш між Усиком та Ф’юрі відбудеться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, незважаючи на втрату статусу бою за звання “абсолюта”.

Згідно з контрактом, боксери Усик і Ф’юрі не можуть проводити інші бої перед реваншем, який стане наступним для обох.

У цьому поєдинку Усик прагне здобути свою 23-тю професійну перемогу, зокрема, він виграв шість останніх боїв у важкій вазі, включаючи дві перемоги над чемпіоном Ентоні Джошуа.