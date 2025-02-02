Такий коментар Красюка наводить talkSPORT.

Промоутер зазначив, що у поверненні Володимира Кличка на ринг зацікавлені у Саудівській Аравії, а тому бій Усик — Кличко це не лише мрія, а і ймовірність. Проте, вірогідно, наступним суперником найкращого боксера 2024 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) стане переможець бою Дюбуа — Паркер, який запланований на 22 лютого.

“Усик не готовий піти на пенсію – це номер один. Номер два – ми не знаємо, що буде далі. Від бою Паркер – Дюбуа залежить багато. Номер три. Зі ЗМІ ми чули, що Володимир Кличко має намір стати найстарішим чемпіоном у суперважкій вазі й побити рекорд іншої легенди – Джорджа Формана. Ще немає прийнятого рішення, це просто мрія, свого роду план, можливо, думки. Ми почули це від Туркі Аль аш-Шейха, тому це також можливість та ймовірність“, – сказав Красюк.

Нагадаємо, за результатами 2024 року Олександр Усик був визнаний найкращим боксером за версією WBC. Його перший поєдинок із Тайсоном Ф’юрі був названий найкращим боєм року. Для українського боксера це вже друга така нагорода. Вперше він отримав титул найкращого боксера року у 2018-му, коли ще виступав у першій важкій вазі.