Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик, який у День незалежності отримав Орден Свободи з рук Президента України, подарував главі держави свій чемпіонський пояс.

Відповідне відео розмістив український лідер у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що йому ніяково приймати такий подарунок, адже за ним стоять роки важкої праці, на що Усик відповів, що завоює ще один.

“Це справжній пояс, який ми забрали у нашого товстого друга з Лондона (Тайсона Ф’юрі). Хочеться, щоб він у вас залишився… Ми довго працювали над тим, щоб його забрати. Я перепрошую, що тут немає фото мого друга, якого я побив, зате на поясі є моя,— пожартував боксер.

Президент тепло подякував Усику за цінний подарунок і зусилля, які той зосереджує на прославлянні України у світі.

“Дякую за все, що ти робиш для України. За те, що прославляєш українську силу й непереможність. Дякую!” — сказав гарант.

Додамо, що повторний бій між боксерами Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі заплановано на 21 грудня в Саудівській Аравії.