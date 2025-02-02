Про це Егіс Клімас розповів IFL TV.
“Усик наступний бій проведе у середині або кінці літа. Зараз він відпочиває, потім йому треба на тренувальний табір три місяці та він буде готовий. Поєдинок з переможцем бою Паркер — Дюбуа є варіантом номер один для Усика”, — сказав Клімас.
Також менеджер українця пояснив, чому бій проти британця Даніеля Дюбуа, який 22 лютого битиметься проти Джозефа Паркера, є пріоритетним.
“Реванш з Даніелем Дюбуа має сенс, адже тут є незавершена справа. У багатьох досі є сумніви щодо першого бою. До того ж, якщо Дюбуа переможе Паркера, то це буде поєдинок за звання абсолютного чемпіона, це чудово”, — додав Клімас.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Олександр нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді.
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