Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика (23−0, 14 КО) розповів, що наступний бій український чемпіон світу в надважкій вазі може провести влітку 2025 року.

Про це Егіс Клімас розповів IFL TV.

“Усик наступний бій проведе у середині або кінці літа. Зараз він відпочиває, потім йому треба на тренувальний табір три місяці та він буде готовий. Поєдинок з переможцем бою Паркер — Дюбуа є варіантом номер один для Усика”, — сказав Клімас.

Також менеджер українця пояснив, чому бій проти британця Даніеля Дюбуа, який 22 лютого битиметься проти Джозефа Паркера, є пріоритетним.

“Реванш з Даніелем Дюбуа має сенс, адже тут є незавершена справа. У багатьох досі є сумніви щодо першого бою. До того ж, якщо Дюбуа переможе Паркера, то це буде поєдинок за звання абсолютного чемпіона, це чудово”, — додав Клімас.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Олександр нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді.