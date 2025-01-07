Про це повідомила організація на своєму офіційному сайті.

У травні 2024 року він здобув перемогу над Тайсоном Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, об’єднавши титули WBA, WBO, IBF, IBO, WBC та The Ring.

Проте згодом український боксер відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі та залишив вакантним пояс IBF.

У грудні пройшов бій-реванш Усика та Ф’юрі, під час якого українець вдруге здолав британця.

За результатами року Олександр Усик був визнаний найкращим боксером за версією WBC. Також його перший поєдинок із Тайсоном Ф’юрі був названий найкращим боєм року. У цьому протистоянні Усик ледь не нокаутував суперника та здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Для Усика це вже друга така нагорода. Вперше він отримав титул найкращого боксера року у 2018-му, коли ще виступав у першій важкій вазі.