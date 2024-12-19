Напередодні реваншу Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі, який відбудеться в ніч із 21 на 22 грудня в Ріяді, між боксерами відбулася потужна дуель поглядів, яка стала кульмінацією фінальної пресконференції.

Про це повідомляє Sky Sports.

Обидва спортсмени не відводили очей один від одного протягом рекордних 11 хвилин і 13 секунд. Це стало однією з найбільш тривалих і напружених дуелей поглядів в історії боксу. Кожен із бійців намагався продемонструвати свою непохитну рішучість не відступати і не показати жодної слабкості.

Боксер Тайсон Ф’юрі продовжував глузувати з Усика, а потім, коли охорона почала розтягувати їх по різні боки, Ф’юрі вигукнув, що обов’язково “запакує Усика в лікарняну палату”.

“Цього разу я налаштований серйозно, готуйтеся до великого болю”, — заявив Ф’юрі під час пресконференції, обіцяючи нанести Усикові “цілий океан болю”.

У свою чергу, Усик залишався спокійним і впевненим у своїх силах. Він не відповів на погрози Ф’юрі, лише зазначивши, що “Це все шоу, розмови і камери”.

“Не бійся, я не залишу тебе одного. Побачимося в суботу”, — підсумував український боксер.